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本益比低、法人看好後市 華擎股價逆勢半根漲停

2020-02-03 12:16經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

超微（AMD）在顯卡、CPU步步進逼英特爾（intel），帶動相關概念股去年以來股價水漲船高，法人指出，板卡廠華擎（3515）本益比低於AMD概念股平均水準，加上其伺服器業務後勢看漲，初次評等「買進」，目標價109元，帶動華擎今（3）日逆勢抗跌，盤中漲逾半根漲停。

在AMD近年「雄風再起」、顯卡、CPU市佔率火速上升下，也帶旺台灣供應鏈，概念股在2019年平均本益比在15倍以上，惟華擎遠低於相關供應鏈水準，成為市場上評價最低的AMD概念股。

法人認為，華擎近期股價上漲僅僅只是反映今年獲利成長，但尚未反應評價從主機板概念股轉為AMD及雲端概念股，隨著市場對華擎看法轉變，看好公司長線動能，因此初次評等「買進」，目標價喊到109元。

同時，華擎雲端業務也將有顯著提升。目前華擎伺服器產品現由持股62%的子公司永擎負責營運，主攻 Tier 2 資料中心客戶，目前最大的客戶為美系串流服務大廠，佔營收約一半左右;展望今年，預估在舊有客戶需求持續成長下，加上今年上半年新客戶加入，預估伺服器業務營收將達40億元，年增47%。

隨著伺服器業務增長迅速，公司業務營收占比也將改變，2019年主機板59%、伺服器20%、工業電腦 9%、其他（桌機及顯卡）12%。但預估到今年主機板將降到52%，相反伺服器將衝上25%。

法人預估，華擎今年各產品線展望均樂觀，且其中 AMD 顯卡及伺服器為全年的營運焦點，估今年營收將超越去年水準，年增 19%，同時毛利率、營益率皆提升，帶動2020年獲利成長。

華擎為和碩集團子公司，早期主要業務為消費性主機板，主攻中低階市場。近年來公司跨足桌上型電腦、顯卡、工業電腦及伺服器市場，顯卡於 2018 年開始出貨，目前僅與 AMD 合作，主因為與其關係緊密。

華擎董事長童旭田 （本報系資料庫）
華擎董事長童旭田 （本報系資料庫）
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AMD概念股

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