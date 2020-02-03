半導體哀鴻遍野 盛群法說會護身逆勢抗跌

受美股重挫600餘點衝擊，半導體族群哀鴻遍野，MCU廠盛群（6202）本周三法說會護身，股價逆勢抗跌，盤中一度至68.9元，漲幅4.7%。法人指出，盛群上半年可望受惠於TWS需求、武漢肺炎帶動耳溫槍MCU晶片強勁拉貨及中國去美化政策發酵，第一季營運可望淡季不淡。

盛群去年受惠於TWS強勁需求，TWS充電盒MCU晶片出貨量大增，客戶包括：華為、小米及OPPO，預估2019年出貨量在500萬至600萬套，今年可望延續去年氣勢，尤其蘋果推出主動式降噪功能新一代AirPods Pro後，再度掀起中國品牌跟進風潮，盛群今年在TWS充電盒控制MCU出貨量可順利超越年水準。

盛群去年與中國品牌客戶合作，共同研發以觸控MCU取代P- sensor 的技術，可減少一顆P- sensor使用量，大幅降低生產成本，且無須為P-sensor另外開孔，大幅簡化生產工序，由於觸控MCU功耗較低更省電，更適合穿戴式裝置，可望為TWS盛況再下一城。

另外，盛群在健康量測部分，法人預期上半年可望受惠於武漢新型肺炎需求帶動，耳溫槍MCU控制晶片需求增加，空氣清淨機需求帶動相關MCU出貨量增。

中國持續去美化政策，盛群去年上半年已有感受，法人指出，晶片轉換需半年至一年時間，預料今年盛群可開始反應去美化轉單效應，在客戶端庫存去化告一段落，今年盛群營運將優於去年水準。