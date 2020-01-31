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陸廠稼動率下調 研調：電視面板2月起將全面缺貨

2020-01-31 11:23經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

中國大陸因應武漢肺炎疫情，宣布延後開工，包括京東方、華星光電等陸系主要面板廠，皆受到衝擊，業界預期，陸廠產能稼動率將自2月起下調，回升時間未定，2月開始各尺寸電視面板，將全面缺貨。

IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益指出，台廠模組線都在大陸，多少會受到影響，不過半成品OpenCell則可能吃到轉單，台廠目前看到很多電視面板急單，從32~65吋都有，接下來可望陸續提升至滿載。

目前來看，轉單效應至少延續到3月，甚至不排除整個上半年發酵。

謝勤益也表示，現階段看到下半年需求提前到上半年的趨勢，主要有兩大原因，除了武漢肺炎，另外韓系面板廠今年陸續關閉LCD電視面板產能，預計到年底關停大部分產線，下游整機廠為因應情勢，提前到上半年加單拉貨。整體來看，原本預期上半年面板價格會慢慢上漲，由於肺炎疫情等因素，可能轉為急漲態勢，上半年展望是好的。

由於電視面板全面缺貨，IT應用需求亦可望改善。

謝勤益表示，IT因缺CPU（中央處理器）的關係，需求相對持平，近期維持緩跌，但現在因陸廠下調產能稼動率，全面性產能都不夠，IT價格預計也會在2月止跌。

電視面板肺炎武漢肺炎

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