PCB族群成疫情重災區 逾20檔打入跌停

台灣PCB廠商近年紛紛將工廠從中國沿海轉至湖北等內陸省份，意外成為這次疫情受災戶，健鼎（3044）、楠梓電（2316）、欣興（3037）、台光電（2383）、定穎（6251）等在湖北設廠的台廠皆受影響，今（30）日股價紛紛跌停，截至午盤，共計有超過20檔以上PCB廠打入跌停版，成為這次受肺炎疫情影響「重災區」。

截至今日午盤，從PCB龍頭臻鼎-KY（4958），到嘉聯益（6153）、精成科（6191）、瀚宇博（5469）、同泰（3321）、台光電、楠梓電、欣興、定穎、先豐（5349）、金像電（2368）、聯茂（6213）、達邁（3645）、台表科（6278）、騰輝電子-KY（6672）等盤中皆打入跌停板。

事實上，有多檔跌停個股並未在湖北設有工廠，但在市場恐慌情緒下，加上市場擔心斷鏈危機，引發龐大牽連賣壓，波及未在當地設廠的公司。目前僅只有健鼎、台光電、定穎、欣興及楠梓電重要轉投資滬士電在湖北設有工廠。

PCB廠近年因為中國沿海地區找人難、員工流動率過高，以及因應當地政府產業升級，和環保法規日趨嚴謹等因素，紛紛從大陸沿海的江蘇省、廣東省等地遷移至內陸，其中尤以湖北省為台商首選地點，主要因為當地政府祭出的優惠措施，吸引PCB廠前進湖北設廠。

對於疫情，臻鼎指出，因受新型冠狀病毒影響，配合各地政府要求且除非當地政府另有規定，否則本公司淮安、秦皇島及深圳廠復工時間暫延至2月10日;同時，臻鼎將通知客戶調整出貨時間，並成立防疫管理小組，持續密切注意疫情發展即時採取因應措施。且復工後彈性調高產能。

欣興則表示，大陸生產據點分別位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石，對於疫情，公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

欣興強調，子公司黃石欣益興電子科技有限公司位於湖北省黃石市，該廠2019年下半年產值營收約佔公司營收3~5%。配合新型冠狀病毒防疫之工作，自1月29日起停工，待交通及人員流通管制解除後恢復生產，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，以降低對客戶的影響。