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摺疊式顯示市場看好 手機打頭陣

2020-01-30 12:27經濟日報 記者張義宮／即時報導

根據市場調查公司Market Research Future 的調查顯示，全球摺疊式顯示市場在2017 年有9,100 萬美元的規模，在多重利多因素的催化下，2024 年將達到15 億5,500 萬美元的規模，年複合成長率近62％。

光電科技工業協進會表示，摺疊式顯示器具有較一般的平面顯示器要高的可撓性，摺疊式顯示器採用可撓式顯示技術，因此可以做到捲曲、扭轉，還有像紙張一樣的摺疊，用途相當寬廣。

可撓式顯示技術可望為半導體與電子產業帶來革命性的改變，這是因為智慧型手機廠商對可撓式面板需求若渴，而OLED 技術也快速成長，使得可撓式面板得以問世。以現階段來看，樂金顯示(LGD)、三星電子(Samsung)、華為，以及維信諾等幾家廠商都已推出摺疊式顯示器，在厚度、顯示畫素，還有材料上各有千秋。

在摺疊式顯示器中最常用的材料是聚醯亞胺(polyimide)，主要是其具有材料強韌性，性質接近玻璃之故，手機廠商所著重的是耐熱性與高可撓性，當然也希望顯示器能夠越做越薄。據該公司表示，摺疊式顯示器鎖定高階用戶市場，因此目前以北美、歐洲、亞太地區為主，其次是中東、非洲，以及拉丁美洲。在這些區域中，亞太地區獨領風騷，這是因為主要的顯示器廠商都集中在這區，生產製造以及出貨也都集中在亞太地區，尤其以樂金顯示(LGD)、三星電子(Samsung)兩強表現最為強勁。

此外，從智慧型手機使用普及率、新型與先進顯示器接受度來說，台日韓中等地的市場表現最佳，次之為北美地區，因為可撓式顯示的應用市場逐漸擴大，未來前景看好。

光電科技工業協進會指出，以2020 年來說，摺疊式顯示器最受矚目的應用當屬手機，幾款已上市和即將上市的手機蓄勢待發，包括華為的Mate X、三星的Fold、柔派的flexpai、Motorola的Razr 等等，三星不僅有兩側內折的Fold，最近還有一款如同傳統摺疊式手機的Galaxy Bloom 不慎流出，使得競爭日趨白熱化。

Google 不僅發展作業系統，推動自家手機也是不遺餘力，最近多家媒體報導Google 的專利文件中提到單向的內折螢幕設計，而且包含了將裝置從兩個不同方向折疊的規畫，折疊後的外型如同Z 字型，為將來的硬體設計增添更多的可能性。

蘋果向來腳步不落人後，該公司看重摺疊手機的耐用性，因此積極與康寧合作，希望能夠推出更能耐摺疊磨損的手機，此外，以目前市面上的摺疊面板手機來看，都還無法做到防水防塵，未來這點也是業界要努力的目標。

智慧型手機顯示器三星電子

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