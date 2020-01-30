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武漢肺炎列國際公衛緊急事件？規定怎麼說？

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武漢肺炎疫情延燒 台系面板廠警戒、機動調整產能規劃

2020-01-30 12:10經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，群創、友達、彩晶等台系面板廠嚴陣以待。群創表示，目前正評估各廠區生產營運順利進行，會以員工健康安全為前提，使生產營運進行有序，不影響客戶出貨權益；友達也說，春節期間生產作業持續進行，各廠員工休假依照法定假期規定，亦因應防疫研擬各項營運持續方案，密切與供應鏈及客戶保持聯繫，機動調整產能計畫。

群創於大陸佛山、南京、上海等地設有生產基地，年前成立防疫預警小組。群創表示，目前正評估各廠生產營運順利進行，各廠將依照法定假期規定，及地方防疫狀況，機動調整生產排配。

友達於大陸蘇州、昆山、廈門，因應肺炎疫情，年前成立跨廠跨部門的防疫應變中心，每天進行疫情即時監控並發布防疫快報，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠，落實員工主動通報和自主健康管理；對自疫區回廠員工，啟動隔離辦公機制，近期內禁止前往疫區的差旅行程。對訪客及承攬商實施入廠管制措施，需全面量測體溫，各廠亦加強環境消毒，做好萬全準備。

彩晶在大陸南京等地設廠，表示目前暫無重大影響，當地廠區已啟動相關防疫措施，繃緊神經將防疫做到最好，南京廠預計延後到2月初開工，同時啟動供應鏈動態模擬處理，以研擬未來供應鏈規劃。台灣廠區也進行消毒，員工上班需戴口罩、量體溫，非必要避免和廠商面對面接觸，以視訊代替。

群創

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