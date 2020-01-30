康控-KY昆山及寶應廠2月10日開工 客戶需求30天內不受影響

電聲元件廠康控-KY（4943）茲配合當地政府防疫管控措施，公司昆山及寶應廠區均依《蘇州市關於加強新型 冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的通告第3號》規定將廠區開工時間延長至 2020/2/10日復工，公司在春節休假前已有適當之製成品及半製成品存貨可供 出貨及生產，故延長休假期間之客戶需求30天內不受影響!

康控-KY在精密塑膠注塑成型與金屬零件沖壓鍛造具有領先技術，爲全球連接器厰商的重要協力伙伴。目前模具精密度達 0.002mm，產品的應用領域包括手機、聲學模組、筆電、通訊、平板、光學 模組、光學鏡頭、天線、汽車、醫療等，過去多為美系大廠二階供應商，隨著採購比重提高、產品良率優於同業，目前已成為一線供應商。康控-KY的核心技術為埋入射出（INSERT MOLDING）製程，將嵌入件放置於模穴之後，再以塑膠充填模穴，使嵌入件與包覆件結合之後，射出製成為一體化產品，此技術可將產品微型化，且應用在3C產品的聲學元件當中。

康控-KY的AirPods Pro精密零部件的訂單，預期可佔蘋果供應鏈廠商的一半訂單，由於AirPods Pro屬於高規格、高單價商品，產品毛利應可較高，未來AirPods Pro的營收佔比將上看40%，成為康控-KY在今年的強勁獲利來源。