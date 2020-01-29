蘋果單季營收獲利創新高 供應鏈有望表現撐盤

蘋果財報在iPhone、穿戴式裝置和服務事業的推動下，單季營收與獲利皆創歷史新高。法人認為，儘管在台股農曆春節期間全球股市因武漢肺炎全球股市跌多漲少，不過，利多消息可望支撐台廠蘋概供應鏈明（30）日開紅盤表現。

根據CMoney統計，蘋概股本月以來三大法人買超破萬張包含群創、旺宏、鴻海等九檔。面板雙虎之一的群創在面板行情轉俏下，吸引資金挹注，本月來三大法人買超21.2萬張，另外，友達本月來也獲得三大法人買超3.7萬張；而旺宏受惠記憶體價格可望止跌回穩，將於2月後舉行法說會，市場預期可望延續對今年市況樂觀看法的基調。

而代工廠鴻海、緯創營運面將可望受惠Apple新機帶動，法人指出iPhone SE 2推出以及今年下半年 iPhone新機可望支援5G，預估鄉灣供應鏈可望直接受惠。

金屬機殼廠可成在5G商機發酵下，營運不淡，由於5G手機天線增加、散熱等問題，勢必在機殼與機構件更加複雜，製作工法增加與耗時，將對可成有利；而LED廠晶電今年Mini LED專案持續增加，負責Mini LED封裝與模組子公司產能已滿載，看好下半年營運將好轉。

電源供應器廠康舒增建淡水總部新大樓，預計最快明年底完工投產，主要以生產高瓦特數、高效能等高單價電源，以及燃料電池、智慧電表等產品；而台達電看好資料中心、微電網及樓宇自動化未來成長動能強勁，台達電將持續透過併購，並加大對泰國、印度等布局。

分析師預期蘋果今年前三季將每季推出新品，其中以iPhone SE2和5G版iPhone備受矚目，今年上半年的訂單也較去年同期下單量大，不過武漢肺炎疫情延燒，可能不利增產，後續將持續關注疫情。