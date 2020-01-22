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電子代工五強 唱旺2020

2020-01-22 00:36經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

廣達、和碩、仁寶、緯創、英業達等五大電子代工廠同聲唱旺今年景氣，看好第五代行動通訊（5G）、人工智慧（AI）、自駕車等趨勢帶動新應用，今年業績將優於去年，和碩、仁寶更喊出今年營收要拚新高的目標。

廣達2019年營收1.02兆元，年增0.2%，持續站穩兆元關卡，董事長林百里認為，今年全力往AI等新領域衝刺，2020開始的未來十年，廣達成長速度會比過去30年更快。

五大電子代工廠今年展望 圖／經濟日報提供
五大電子代工廠今年展望 圖／經濟日報提供
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廣達看好，2020年營收仍能維持正成長，尤其筆電出貨量更能揮別去年衰退窘境，伺服器部分也可維持增長力道，將有雙位數年成長幅度。

仁寶總經理翁宗斌透露，該公司2019年總體出貨量成長12%達9,200萬台，營收達9,800億元，創新高，2020年業績仍將以兩位數成長，獲利在數位化、自動化與AI化下，會持續往上。

仁寶2019年筆電出貨量4,241萬台，全球市占25.25%，預估2020年筆電出貨持平，但智慧手表、智慧音箱、平板電腦、車用電子、5G模組、伺服器、智慧醫療等非筆電產品，仍會持續以倍數或高雙位數成長為目標。

和碩2019年營收1.36兆元，連續六年營收突破兆元，為上市來新高。和碩預期，今年消費電子、通訊、電腦運算等三大主要產品都將同步成長，資本支出也會擴大，帶動今年業績再創新高。並看好自駕車與電動車，將在未來改變電子代工廠的產品與服務。

緯創也樂觀認為，今年營運一定會比去年好，但未來不追求營業額增加，而是追求獲利成長，這是緯創近年積極轉型方向。

英業達董事長卓桐華則指出，英業達去年營收超過5,000億元，預期今年持續成長10%以上，並看好筆電、伺服器與智慧裝置三大事業群都會走揚。

英業達預估，今年筆電產品營收有兩位數成長，主要是產品、種類增加，且產品單價提高；伺服器營收估年成長10%以上，其中資料中心成長幅度超過一成；智慧裝置方面，包括智慧穿戴、智慧音箱、智慧家居、醫療電子等四大項目，今年也都會向上。

營收筆電廣達

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