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中華電信2020年EPS目標出爐 力守4元

2020-01-21 17:54經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）21日公布2020年全年四季簡式合併財務預測，營收受惠資通訊專案、網際網路應用加值及MOD貢獻增加帶動成長，但獲利受到5G頻譜及建設成本等增加，呈現衰退，每股稅後純益目標力守4元，財測目標為3.99元至4.19元。中華電信董事長謝繼茂表示，2020年有信心在現有優勢上掌握成長契機。

謝繼茂表示，展望2020年，有信心在現有優勢上掌握成長契機。行動業務將持續站穩市場領導地位，為即將展開的5G布局立下堅實基礎。5G頻譜第一階段競標已於近期結束，預計第三季開放5G服務。

展望寬頻業務方面，謝繼茂表示，將持續推動升速策略，提升用戶平均貢獻度；MOD將持續引進熱門運動賽事，例如即將到來的東京奧運，以刺激客戶數成長並帶動營收向上，同時期待客戶數成長能推升整體廣告收益。

此外，中華電信持續深耕自有資通訊產品與服務，謝繼茂表示，除展現資通訊能力，也期待資通訊營收持續成長，成為帶動公司營收成長的重要動能，未來，將持續投資核心業務，並運用競爭優勢，積極為股東、客戶與員工創造價值。

中華電信預估，2020年度合併營業收入預測數2,141億元至2,152.9億元，較2019年度成長約3.2%至3.7%，主要受惠於資通訊專案收入、網際網路應用加值、銷貨收入及MOD營收增加，抵銷語音服務持續被VoIP取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少影響。

中華電信表示，2020年度合併營業成本及費用預估數較去年成長5.3%至5.5%，主要係資通訊專案成本、商品成本增加，以及預計5G開臺特許權攤銷及各項成本增加。

中華電信預估，歸屬於母公司業主淨利為309.1億元至324.7億元、每股稅後純益預測為3.99元至4.19元，較2019年度衰退1.1%至5.8%。

另外，中華電信表示，取得重大資產方面較2019年度增加525.4億元，主要係取得5G執照標金、5G擴大建設、PSTN IP化及MOD平台加速汰換等策略投資，以及擴大集團布局相關股權投資增加。

中華電信5G

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