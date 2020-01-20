聯強子公司處分文曄普通股 處分利益1億元

聯強今日晚間公告，代子公司伊凡投資股份有限公司公告處份資產，為文曄科技股份有限公司普通股，交易數量為13496張，處份利益為1.01億元。

聯強指出，交易日期為109年1月17日至109年1月20日，交易數量為13,496張，每單位價格為43.04元，與交易標的公司之關係為交易目的金融資產之投資，取得或處分之具體目的為實現獲利。