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晶電股價反彈 挑戰前波高點34.5元

2020-01-17 10:19經濟日報 記者張瑞益／即時報導

LED廠晶電（2448）股價去年12月以來呈現高檔橫向區間整理格局，股價整理區間在31~35元之間，近二周以來，外資出現逐漸加碼布局動作，單是今年1月以來，外資已累積買超該股逾4萬張，也推升股價來到區間的相對高檔位置，今（17）日盤中股價高點來到33.75元，後市有機會挑戰前波高點34.5元。

在營運展望上，今年第1季營運，晶電先前就表示，每年第1季的營運及出貨都會受到農曆春節假期因素影響，因此，目前看來，今年第1季營收可能較去年第4季持平到小幅滑落。

此外，若以往年LED產業淡旺季循環觀察，晶電單季營運，最快自今年第2季才較有機會見到明顯提升。

晶電外資

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