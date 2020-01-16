經濟解析／5G見真章年 概念股這麼選

5G首波頻譜競標今（16）日結束，總得標金額1,380.81億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

5G首波頻譜競標今（16）日結束，總得標金額1,380.81億元，創下天價，5G商轉在即，5G概念股也進入第二階段的見真章年，去年5G概念股做的是一個題材的夢，今年就要開始比真功夫了，法人強調，包括營收、獲利、競爭力都是檢驗的標準，目前首選先進製程、高階封裝、高速傳輸晶片的相關個股；至於電信商，花了大把金錢競標5G頻譜，卻可能是短期受害族群。

5G首波頻譜競標結束，最熱門的3.5GHz每單位頻譜暫時得標金達50.75億元，創下全球最高，根據NCC公布的結果，中華電標金合計達462.93億元，遠傳標金合計為410.12億元，台灣大標金為306.56億元，分別取得3.5GHz及28GHz的頻寬。

法人表示，電信業者不能沒有5G，但是競標頻譜花了大把金錢之外，接下來還有龐大的建設費用，這些成本要如何轉稼給消費者？以目前來看5G的攤提年限較久，對相關業者的衝擊可能小一些，但還是會有影響，電信業者面臨最貴的設備，還有最貴的5G手機，要如何推動，考驗各業者的經營能力，因此，電信業者恐將是5G短期受害族群。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，5G基站數將明顯增加，5G時代頻率提高，單基站覆蓋範圍小，宏基站數量將明顯成長，預估5G基站數量將會是4G基站數的1.3~1.5倍；中國工信部統計2018年底4G基站約367萬座，推估未來5G基站將達近500萬座，2019~2020年預計蓋60~70萬座，小基站之間的距離10~20米，要實現覆蓋，市調機構預估小基站數將會是宏基站的2倍，預估中國小基站數量將達1000萬個。

他說，5G是一個非常大的題材，只要有重大回跌或是很多利空，尤其是說5G不會賣，滲透率不會提升等，如果真的跌了就要買，因為5G本身是很長線的題材，以後從Sub-6GHz到毫米波（mmWave）可能要分三至五年慢慢實現，但是這個事情一定會發生，以後手機一定會轉換成5G，只是時間要拉多長。

沈萬鈞指出，5G的第一波上來，大家是看做夢，只要有營收動能，獲利動能，有做到夢就可以上漲，第二波就是見真章，今年5G是見真章年，不能只有夢，除了有營收、還要有獲利、競爭力也要夠強才行，因此，5G的第二階段就是真功夫，目前首選先進製程、高階封裝、高速傳輸晶片等個股。

沈萬鈞認為，5G從設備到手機，傳輸快，內容多，包括記憶體、零組件(例如被動件)等都可以帶來商機，另外，高速傳輸IC、伺服器、資料中心等也都可望是未來5G商機發生後將會受惠的產業，相關供應鏈值得關注。

證券分析師黃漢成表示，去年的5G，很多只是在談未來，在趨勢題材下帶動5G相關族群的漲勢，今年將進入實際的驗證，能不能交出好成績才是布局及選股的關鍵，在5G作夢行情結束後，要回歸基本面，檢視有沒有實際的成績來支撐，因此，要定期的審視包括營收及獲利的表現，是否有跟著股價上來，想要另一波的大行情，要有業績才行。

證券分析師張陳浩表示，去年5G題材幾乎是輪漲過一圈了，最早是由PA漲起，接下來包括散熱、PCB、再到IC設計等，台積電更是在5G的題材推升下，屢創歷史新高價。

他指出，近期不少漲多的5G概念股出現下滑，法人賣出散熱、PA等股，未來需等到築底完成，加上業績題材，才可能再見到新一波的漲勢，值得留意的是基期相對低的DRAM股。