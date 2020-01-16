親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

大選蔡英文狂掃年輕選票？ 其實催票關鍵是這個

奧運資格賽中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

經濟解析／5G見真章年 概念股這麼選

2020-01-16 12:57經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

5G首波頻譜競標今（16）日結束，總得標金額1,380.81億元。 圖／聯合報系...
5G首波頻譜競標今（16）日結束，總得標金額1,380.81億元。 圖／聯合報系資料照片
分享

5G首波頻譜競標今（16）日結束，總得標金額1,380.81億元，創下天價，5G商轉在即，5G概念股也進入第二階段的見真章年，去年5G概念股做的是一個題材的夢，今年就要開始比真功夫了，法人強調，包括營收、獲利、競爭力都是檢驗的標準，目前首選先進製程、高階封裝、高速傳輸晶片的相關個股；至於電信商，花了大把金錢競標5G頻譜，卻可能是短期受害族群。

5G首波頻譜競標結束，最熱門的3.5GHz每單位頻譜暫時得標金達50.75億元，創下全球最高，根據NCC公布的結果，中華電標金合計達462.93億元，遠傳標金合計為410.12億元，台灣大標金為306.56億元，分別取得3.5GHz及28GHz的頻寬。

法人表示，電信業者不能沒有5G，但是競標頻譜花了大把金錢之外，接下來還有龐大的建設費用，這些成本要如何轉稼給消費者？以目前來看5G的攤提年限較久，對相關業者的衝擊可能小一些，但還是會有影響，電信業者面臨最貴的設備，還有最貴的5G手機，要如何推動，考驗各業者的經營能力，因此，電信業者恐將是5G短期受害族群。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，5G基站數將明顯增加，5G時代頻率提高，單基站覆蓋範圍小，宏基站數量將明顯成長，預估5G基站數量將會是4G基站數的1.3~1.5倍；中國工信部統計2018年底4G基站約367萬座，推估未來5G基站將達近500萬座，2019~2020年預計蓋60~70萬座，小基站之間的距離10~20米，要實現覆蓋，市調機構預估小基站數將會是宏基站的2倍，預估中國小基站數量將達1000萬個。

他說，5G是一個非常大的題材，只要有重大回跌或是很多利空，尤其是說5G不會賣，滲透率不會提升等，如果真的跌了就要買，因為5G本身是很長線的題材，以後從Sub-6GHz到毫米波（mmWave）可能要分三至五年慢慢實現，但是這個事情一定會發生，以後手機一定會轉換成5G，只是時間要拉多長。

沈萬鈞指出，5G的第一波上來，大家是看做夢，只要有營收動能，獲利動能，有做到夢就可以上漲，第二波就是見真章，今年5G是見真章年，不能只有夢，除了有營收、還要有獲利、競爭力也要夠強才行，因此，5G的第二階段就是真功夫，目前首選先進製程、高階封裝、高速傳輸晶片等個股。

沈萬鈞認為，5G從設備到手機，傳輸快，內容多，包括記憶體、零組件(例如被動件)等都可以帶來商機，另外，高速傳輸IC、伺服器、資料中心等也都可望是未來5G商機發生後將會受惠的產業，相關供應鏈值得關注。

證券分析師黃漢成表示，去年的5G，很多只是在談未來，在趨勢題材下帶動5G相關族群的漲勢，今年將進入實際的驗證，能不能交出好成績才是布局及選股的關鍵，在5G作夢行情結束後，要回歸基本面，檢視有沒有實際的成績來支撐，因此，要定期的審視包括營收及獲利的表現，是否有跟著股價上來，想要另一波的大行情，要有業績才行。

證券分析師張陳浩表示，去年5G題材幾乎是輪漲過一圈了，最早是由PA漲起，接下來包括散熱、PCB、再到IC設計等，台積電更是在5G的題材推升下，屢創歷史新高價。

他指出，近期不少漲多的5G概念股出現下滑，法人賣出散熱、PA等股，未來需等到築底完成，加上業績題材，才可能再見到新一波的漲勢，值得留意的是基期相對低的DRAM股。

5G4G營收

延伸閱讀

嘉基2020年雙引擎啟動 全年營收上看20％...

5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

砸千億也要卡好卡滿？ 三分鐘看懂5G頻譜大戰

5G標金飆 蘇揆：不影響電信費用

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

封關前個股擺出強勢高姿態 有望成2020年以來強勢的族群

2020-01-16 13:22

滙豐力挺台積電 目標價喊397元

2020-01-16 00:18

傳美加強華為出口管制 台積電股價一度慘跌10元

2020-01-16 10:34

神基報喜 獲BMW大單

2020-01-15 23:30

瑞軒：今年辛苦 明年回溫

2020-01-15 23:30

技嘉板卡攻陸 將大成長

2020-01-15 23:30

三星多機齊發 供應鏈樂

2020-01-15 23:29

聯發科告捷 獲法商訂單

2020-01-15 23:29

中揚光轉投資 業績衝高

2020-01-15 23:29

鉅祥去年每股純益1.8元 車用業績提升

2020-01-15 23:28

康舒回台擴廠 營運看旺

2020-01-15 23:28

億光今年拚MiniLED營收占比上看二成 股價創波段新高

2020-01-15 11:32

中美晶盤中逆勢走揚 股價重回百元關卡之上

2020-01-15 10:40

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

公平會：大聯大收購文曄無須申報結合

2020-01-15 16:20

美中貿易傳雜音、雙王休兵 台股下跌87點收12,091

2020-01-15 13:53

台股賣壓出籠 終結連四紅

2020-01-15 23:34

CIS、伺服器鏈 逆勢抗震

2020-01-15 23:36

中小股轉強 將帶頭衝

2020-01-15 23:36

欣興、高力、兆豐金 內外資喊新高價

2020-01-15 23:34

營建資產股 買盤搶進

2020-01-15 23:36

傳美加強華為出口管制 台積電股價一度慘跌10元

2020-01-16 10:34

台積電將開啟多年高成長趨勢 外資喊397元

2020-01-15 21:42

神基報喜 獲BMW大單

2020-01-15 23:30

富邦VIX恐下市 證交所風險示警

2020-01-15 14:45

滙豐力挺台積電 目標價喊397元

2020-01-16 00:18

台股換手不順 失守12,100點

2020-01-15 14:45

導電漿料需求增 勤凱氣盛

2020-01-15 14:45

汎德永業通過上市審議 興櫃股價慶祝

2020-01-15 14:45

三星多機齊發 供應鏈樂

2020-01-15 23:29

國泰股利精選30ETF 配息率恐因溢價幅度過高而降低

2020-01-15 20:56

聯發科告捷 獲法商訂單

2020-01-15 23:29

台積電走弱 台股開盤下跌85.8點

2020-01-16 09:23

櫃買逆風重攀150點 功虧一簣

2020-01-15 14:45

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

去年每股稅前賺4.24元 東陽首季旺人氣

2020-01-15 14:45

技嘉板卡攻陸 將大成長

2020-01-15 23:30

南港訂單 看到明年

2020-01-15 23:31

康舒回台擴廠 營運看旺

2020-01-15 23:28

義隆、勤誠 認購火熱

2020-01-15 23:40

神盾備6億 找投資標的

2020-01-15 23:29

瑞軒：今年辛苦 明年回溫

2020-01-15 23:30

中揚光轉投資 業績衝高

2020-01-15 23:29

同欣電、新日興 四檔靚

2020-01-15 23:40

看好下半年蘋果新機的貢獻 可成利空出盡

2020-01-16 09:43

摩根：亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強

2020-01-15 21:25

新普非IT比重升、首季不淡 股價走強

2020-01-15 14:45

遠雄 搶蘇花改旅遊商機

2020-01-15 23:31

長榮、陽明 三利多加持

2020-01-15 23:30

永豐金證券新動能 AI智能+數位金融

2020-01-15 14:45

寶佳集團 持續增持遠百持股

2020-01-15 21:01

伊頓加碼採購 長園科受惠

2020-01-15 23:29

群創3億美元無擔保可轉換公司債 完成訂價

2020-01-16 09:36

美中將簽協議 美股後市看好

2020-01-15 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top