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收購案成功機會大 文曄：更相信能讓公司長期獨立營運

2020-01-16 11:45經濟日報 記者張瑞益／即時報導

大聯大（3702）公開收購文曄（3036）案，文曄今（16）日表示，公平會要求，未來大聯大「四不一會」承諾，不限於文曄本屆董事任期，而是永久有效，公司方面確實較先前更能相信，未來即使公開收購完成，文曄也能持續長期、獨立經營。

整起收購案在雙方經過數月攻防之後，隨著公平會以大聯大收購股權未達三分之一，及大聯大以「四不一會」強調不介入文曄經營，公平會做出該收購案無需向該會申報結論，也使得收購成功的機會增加。

文曄表示，先前雙方的攻防聚焦點在於收購案是否違反壟斷，不過，公平會最新公布，由於大聯大收購股權未達三分之一，及大聯大以「四不一會」強調不介入文曄經營，不會對文曄經營有實質影響，因此，做成收購案無需向公平會申報的結論，但並不是對有無違反壟斷做出判定。

不過，文曄也表示，先前大聯大公布的四不一會，主要內容是，在文曄本屆董事任期內，不會提名或參選文曄董事，會出席文曄依法召集的股東會，並參與表決，但不會與任何第三方約定共同行使表決權，也不會向主管機關申請召集股東會，不對外徵求委託書，並維持不高於30%的持股比例，不會再於資本市場加購持股。

文曄強調，公平會結論雖是收購案無需向該會申報，不過，為確認大聯大對文曄的營運確實無實質影響，因此，先前大聯大的公布的「四不一會」並不僅限於本屆董事會，而是永久有效。

文曄進一步指出，公平會已要求大聯大，未來任何時間（不限本屆董事任期）欲參選文曄公司董事、召開股東會、徵求委託書、增加持股，都必須事前向公平會再行請釋或提出結合申報。

因此，文曄認為，此情況確實該公司較先前更能相信，即使公開收購案成功，也能維持文曄的長期且獨立的經營。

文曄大聯大公平會

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