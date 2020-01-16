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公平會認定大聯大收購文曄無需申報 股價雙雙上漲

2020-01-16 09:51經濟日報 記者張瑞益／即時報導

國內二大半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036），自大聯大宣布公開收購之後，雙方隨即將攻防重點聚焦在是否涉及市場壟斷，而公平會15日委員會議通過，無須向公平會申報結合，主要因素有三，收購股數未達三分之一，無法認定大聯大有控制文曄意圖，以及兩家市占率不到一成。由於目前情勢略倒向收購成功機會變大，今日該二檔個股雙雙以上漲反應。

在公平會的三大重點中，最受外界關注的在於，二家公司的市佔率如何認定？是以通路商市場，還是擴及以整個半導體市場來看，進而延伸到收購案是否涉及市場壟斷。

而對此，公平會認為，依據 Gartner 報告、世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 的統計資料，兩者在全球、亞太區或台灣半導體合計市占率均不到一成，在半導體零組件通路的合計市占率最多也僅三成多，文曄明顯高估市占率，而水平事業合計的市占率，並非本次判斷有無吻合公平交易法第 10 條第 1 項各款結合型態的依據。

在公平會做出宣布之後，大聯大成功收購文曄的機會變大，近期以來雙方攻防的情勢出現突破膠著的情況，因此，今日大聯大及文曄股價雙雙上揚，其中，文曄股價一度上漲逾3%，盤中股價高點來到43.45元，股價再創下近期的波段新高，也逼近大聯大宣布收購後的股價高峰43.65元。而大聯大股價則是上漲約1%至2%，股價高點來到39.15元。

大聯大文曄半導體

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