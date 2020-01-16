滙豐力挺台積電 目標價喊397元

不畏美國對華為禁令，滙豐出報告力挺台積電，目標價上調至397元，打敗花旗的396元目標價，成為外資圈最高。滙豐報告強調，台積電可能開啟多年的高成長趨勢，今年將是第一年。

台積電今（16）日將舉行法說會，左右台股封關行情。台積電股價前日已先行反映，漲到346元的歷史新高，市值8.97兆元同創歷史新高，但昨日開低走低，終場下跌6元收340元，加權指數也跟著跌破12,100點。

台積電法說會前夕，外資圈忙著調高台積電目標價。除了花旗的396元之外，麥格理及野村都是目標價395元，滙豐更是將目標價從原先的338元直接大幅調高到397元，主要就是因為看好台積電今年獲利強勁。