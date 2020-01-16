親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

滙豐力挺台積電 目標價喊397元

2020-01-16 00:18經濟日報 記者張瀞文／台北報導

不畏美國對華為禁令，滙豐出報告力挺台積電，目標價上調至397元，打敗花旗的396元目標價，成為外資圈最高。滙豐報告強調，台積電可能開啟多年的高成長趨勢，今年將是第一年。

台積電今（16）日將舉行法說會，左右台股封關行情。台積電股價前日已先行反映，漲到346元的歷史新高，市值8.97兆元同創歷史新高，但昨日開低走低，終場下跌6元收340元，加權指數也跟著跌破12,100點。

台積電法說會前夕，外資圈忙著調高台積電目標價。除了花旗的396元之外，麥格理及野村都是目標價395元，滙豐更是將目標價從原先的338元直接大幅調高到397元，主要就是因為看好台積電今年獲利強勁。

台積電法說會花旗

延伸閱讀

台積電將開啟多年高成長趨勢 外資喊397元

台積股價創高 市值直逼9兆

八外資：台積股息上看11元

外資唱旺伺服器 點名六大概念股

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

神基報喜 獲BMW大單

2020-01-15 23:30

瑞軒：今年辛苦 明年回溫

2020-01-15 23:30

技嘉板卡攻陸 將大成長

2020-01-15 23:30

三星多機齊發 供應鏈樂

2020-01-15 23:29

聯發科告捷 獲法商訂單

2020-01-15 23:29

中揚光轉投資 業績衝高

2020-01-15 23:29

鉅祥去年每股純益1.8元 車用業績提升

2020-01-15 23:28

康舒回台擴廠 營運看旺

2020-01-15 23:28

億光今年拚MiniLED營收占比上看二成 股價創波段新高

2020-01-15 11:32

中美晶盤中逆勢走揚 股價重回百元關卡之上

2020-01-15 10:40

億光迎轉機 推升毛利率

2020-01-14 23:21

艾笛森 優化產品組合

2020-01-14 23:20

群創強打3B戰略 拚突圍

2020-01-14 23:20

台達電8K投影機 東京上秀

2020-01-14 23:20

眾達今年營收 再戰新高

2020-01-14 23:19

索尼衝手機市占 台廠樂

2020-01-14 23:19

電信三雄 搶春節商機

2020-01-14 23:19

宇瞻攜研華 開發工業雲

2020-01-14 23:18

超眾擴產 赴越南設廠

2020-01-14 23:18

動力新風扇 拚Q3量產

2020-01-14 23:18

仁寶攻智慧醫療 再下一城

2020-01-14 23:18

蔚華科營運 拚逐季走高

2020-01-14 23:16

力成上季EPS 2.68元 寫新高

2020-01-14 23:16

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

MLCC供需可能嚴重失衡 國巨爆出長多行情

2020-01-15 09:24

公平會：大聯大收購文曄無須申報結合

2020-01-15 16:20

美中貿易傳雜音、雙王休兵 台股下跌87點收12,091

2020-01-15 13:53

貨櫃輪三利多加持 長榮、陽明營運報喜

2020-01-15 10:18

中美晶盤中逆勢走揚 股價重回百元關卡之上

2020-01-15 10:40

富邦VIX恐下市 證交所風險示警

2020-01-15 14:45

億光今年拚MiniLED營收占比上看二成 股價創波段新高

2020-01-15 11:32

台股換手不順 失守12,100點

2020-01-15 14:45

台積電將開啟多年高成長趨勢 外資喊397元

2020-01-15 21:42

導電漿料需求增 勤凱氣盛

2020-01-15 14:45

汎德永業通過上市審議 興櫃股價慶祝

2020-01-15 14:45

台積電回檔 台股盤中一度失守12100點

2020-01-15 11:44

記憶體需求回溫 環球晶外資目標價上看460元

2020-01-15 10:30

去年每股稅前賺4.24元 東陽首季旺人氣

2020-01-15 14:45

櫃買逆風重攀150點 功虧一簣

2020-01-15 14:45

台股多頭氣勢暫歇 開盤小跌9點報12,169

2020-01-15 09:18

台積電ADR再創新高 台股蓄勢挑戰高點

2020-01-15 08:29

新普非IT比重升、首季不淡 股價走強

2020-01-15 14:45

美中將簽協議 美股後市看好

2020-01-15 14:45

摩根：亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強

2020-01-15 21:25

永豐金證券新動能 AI智能+數位金融

2020-01-15 14:45

國泰股利精選30ETF 配息率恐因溢價幅度過高而降低

2020-01-15 20:56

寶佳集團 持續增持遠百持股

2020-01-15 21:01

力成上季每股獲利締新猷 盤中股價漲逾9%寫九年新高

2020-01-15 11:58

期貨充電站／美伊衝突暫停火 金價高檔拉回

2020-01-15 14:45

台股賣壓出籠 終結連四紅

2020-01-15 23:34

上銀今年業績看增1成 股價創近18個月高點

2020-01-15 10:28

東陽去年稅前淨利23.97億元 稅前EPS 4.24元

2020-01-15 08:54

晶技自結去年稅前盈餘7.65億元 年增3.8%

2020-01-15 20:15

健和興去年EPS 2.72元

2020-01-15 21:24

力成第1季業績衝同期新高 股價創9年多高點

2020-01-15 09:46

滙豐力挺台積電 目標價喊397元

2020-01-16 00:18

CIS、伺服器鏈 逆勢抗震

2020-01-15 23:36

欣興、高力、兆豐金 內外資喊新高價

2020-01-15 23:34

馬光自結稅後淨利0.67億元 創掛牌以來新高

2020-01-15 17:55

營建資產股 買盤搶進

2020-01-15 23:36

伊頓加碼採購 長園科受惠

2020-01-15 23:29

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

鉅祥去年每股純益1.8元 車用業績提升

2020-01-15 23:28

鈺齊去年EPS 衝7.81元

2020-01-15 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top