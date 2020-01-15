力成上季每股獲利締新猷 盤中股價漲逾9%寫九年新高

記憶體封測廠力成（6239）公布去年第4季每股稅後純益2.68元，每股獲利寫下單季新高，同時，總經理洪嘉金俞表示，今年記憶體隨手機及PC搭載容量增加，再加上數據中心、行動及利基型記憶體需求回溫，且力成在多層堆疊技術又獨步全球，對力成今年營運表現持續樂觀。

力成今（15）日股價表現，受到去年第4季每股獲利創下歷史新高帶動，再加上該公司看好今年第1季及全年營運表現，今日台股指數盤中雖然下跌逾70點，力成股價逆勢大漲逾9%，盤中股價高點來到114元，股價一度逼近漲停價，不僅創下波段新高，同時也創下該股2010年5月，即近九年多以來股價新高。

去年第4季合併營收193.08億元，較去年第3季177.05億元成長9.05%，創單季新高，比前年同期166.4億元增加16%，去年第4季合併毛利率21.6%，較去年第3季20.1%增加1.5個百分點，較前年同期18.2%增加3.4個百分點。法人指出力成去年第4季毛利率是2017年第2季以來單季高點。

力成去年第4季稅後純益為20.84億元，較去年第3季16億元增加30.3%，比前一年同期更是大幅成長高達53.1%。去年第4季每股稅後純益2.68元，優於去年第3季的2.06元及前一年同期的1.75元。

累計去年全年力成合併營收665.25億元，較前一年微幅下滑2.23%，去年合併毛利率19.1%，較前年20.33%減少1.2個百分點，去年全年稅後純益為58.4億元，較前一年減少6.3%，去年全年每股稅後純益為7.52元，也略低於前年的8.02元。

對於去年營運，總經理洪嘉金俞表示，去年是驚濤駭浪而且神奇的一年，上半年先前面臨終端產品需求不振、庫存水位過高、美中貿易戰等三大問題，因此，力成去年上半年營運狀況不佳，單季營收掉到140多億元，但進入下半年之後，營運快速好轉，全年營運先蹲後跳，去年整體表現超乎預期。

展望今年，洪嘉金俞認為，今年是5G元年，除5G智慧型手機需求成長，相關應用也帶動行動裝置、基地台、通訊、自駕車、智聯網（AIoT）、智慧城市、智慧工廠等相關產品成長。個人電腦及筆電預期也有換機潮；雲端及商用客戶需求也帶動數據中心成長。