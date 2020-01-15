億光今年拚MiniLED營收占比上看二成 股價創波段新高

LED封裝廠億光（2393）董事長葉寅夫今 （15）日表示，今年LED產業景氣看來應該是不錯的，對於今年億光營運展望，他表示今年億光業績表現可望較去年成長，同時他看好今年及明年MiniLED應用在電視背光與直立式看板，將會非常蓬勃發展，希望今年億光MiniLED占比可望上看二成。

受到今年營運展望看好，全年MiniLED營運佔比可望由去年的約7~8%，拉升到二成水準，同時，全年營收及獲利表現也可望優於去年水準，今日億光股價開盤隨即衝高，盤中股價漲幅最來到約5%，股價高點來到39.45元，股價今日不僅逆勢大漲，也寫下波段新高，同時也是2018年8月以來股價新高。

雖然去年包括億光在內，已有不少台灣LED廠陸續推出MiniLED相關產品，不過，葉寅夫表示，MiniLED應該是今年才會開始明顯出貨拉升，這點從全球各大廠在CES展的各種產品線可以看出，他並指出，MiniLED應用在電視背光與直立式看板等，今年及明年市場需求成長會非常快速，他強調，由CES來看今年全年LED產業景氣應該是不錯的。

至於億光目前在MiniLED的營運表現，葉寅夫表示，目前MiniLED營收占比約 7~8％，主要應用為背光為主，葉寅夫也說，目前整體背光營收占比逾二成，待未來陸續導入MiniLED之後，MiniLED 營收占比將持續拉升，他並看好今年全球應用端在MiniLED的需求可望具明顯成長，因此，也預期億光今年的MiniLED營運佔比可望上看二成。

葉寅夫表示，很多LED廠都想要轉型，但轉型並不容易，而近幾年來，億光轉型進展算是還不錯，已逐漸脫離照明為主的領域，重心轉向汽車、不可見光、電源管理、物聯網、手機感測元件等應用。