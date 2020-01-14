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毅嘉去年獲利五年新高 股價長紅拉過季線

2020-01-14 10:17經濟日報 記者呂安涔／即時報導

毅嘉（2402）公佈2019年稅前盈餘達每股1.01元，創五年新高，13日拉出長紅一舉站上季線，外資連續三天加碼逾700張，融資亦來到新低水位，今（14）日開高後拉回，但整體氣勢已經轉強。

毅嘉第4季營收季減達6.6%，但因產品組合持續轉佳，在車載及光通訊產品比重持續增加、良率提升之下，公司初估毛利率達15%，較第3季的13.14%大增近2%，而公司亦樂觀看待2020年業績，包含車載、5G應用將會大幅拉升公司業績展望。

毅嘉光通訊

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