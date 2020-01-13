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廣達增資泰國廠10億元 提高東南亞產能

2020-01-13 16:08經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

廣達今日公告，增資旗下100%持股的泰國子公司(QMB Co., Ltd.)10億泰銖(約新台幣10億元)，使得廣達累計對泰國子公司的增資已達20億泰銖(約新台幣20億元)，外界認為，廣達泰國廠已在2019年底開始試產，主要生產筆電與智慧音箱等消費性電子產品。

廣達是在2019年10月4日首度公告，在泰國將設立子公司，計劃投資金額達10億泰銖(約新台幣10億元)，10億元泰銖除設立公司外，也包括後續買廠所需經費。今天則是第二次公告，再度增資10億泰銖，可見得廣達在泰國當地購買現成廠房，並快速設立生產線與試產，達成客戶在2019年底就要求，2020年一定要有東南亞產能的目標。

新台幣廣達泰國

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