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南亞科營運看成長法人喊買 今股價強勢

2020-01-13 11:43經濟日報 張瑞益／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）日前公布去年第四季每股獲利0.42元，雖然單季獲利來到近14季新低，不過，由於產業及南亞科後市看回升，因此，近日外資法人出具報告調升評等由中立為買進評等，受到法人看好後市的激勵，今日盤中該股股價持續走高，盤中股價一度上漲逾3%，帶動記憶體今日表現相對強勢。

南亞科去年第4季稅後純益12.78億元，較去年第三季大減42.1%，單季每股稅後純益為0.42元，也寫下近14季低點，主因平均銷售單價下跌及匯損侵蝕獲利等因素影響；去年全年的合併營收517.27億元，年減38.9%，全年每股稅後純益為3.22元。

雖然去年第4季單季獲利寫下近14季新低，不過，今日股價表現不跌反漲，主要由於在產業基本面上及南亞科的今年營運展望，市場研究機構多是以正面看待，因此，今日盤中南亞科股價一度上漲逾3%，並帶動記憶體相關個股，包括旺宏、華邦電等股，今日盤中也是呈現上漲表現，盤中漲幅約在1%至3%之間。

南亞科對今年展望樂觀，主因5G手機將搭載更多記憶體；雲端伺服器、個人電腦的各種新應用（如電競、創作者電腦）也帶動換機與升級需求。南亞科並表示，目前全球重要DRAM大廠的庫存已回到合理水位，該公司內部分析，今年位元需求將超出供應5%。由於記憶體產業對價格敏感度極高，隨著供給逐步產生缺口下，預料價格將會快速彈升。南亞科今年位元成長率預估可達15%。

此外，南亞科主力產品在消費型電子終端產品包括電視、機上盒、固態硬碟（SSD）、遊戲機、智慧音箱、路由器，及智慧手表等各應用市場DRAM需求穩定成長。該公司也宣布，已完成自主研發10奈米級DRAM技術，將在今年下半年試產。這是台灣發展記憶體30年大突破，全數記憶體廠都將採用自家技術生產晶片。

南亞科技總經理李培瑛 本報系資料庫
南亞科技總經理李培瑛 本報系資料庫
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南亞科記憶體

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