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聯發科去年營收2,462.22億元 近三年新高

2020-01-10 19:15經濟日報 記者李孟珊／台北即時報導

IC 設計大廠聯發科（2454）去年第4季營收符合預期，達647.08億元、季減3.75%，2019全年度營收為2462.22億元、年增3.43%，創近3年新高；法人認為今年在大陸手機品牌廠對中低階4G晶片的需求有加碼的現象，再加上5G業務熱轉，聯發科今年度營收有望年增2成。

聯發科第4季在5G、4G等雙領域手機晶片加上物聯網晶片等推動下，帶動第4季淡季不淡，營收僅小幅季減3.75%，不過年增6.27%，12月營收較11月回溫達220.89億元、月增7.14%、年增3.28%；去年全年度營收2462.22億元、年增3.43%。

聯發科除了4G、5G手機晶片熱銷之餘，非手機業務同步火力全開，其中車用晶片已獲一線客戶導入，今年持續放量，同時也搶搭8K電視商機；法人看待聯發科今年營運表現，認為在高單價的5G手機晶片及成熟的4G手機晶片熱銷，聯發科毛利率有望挑戰50％。

聯發科股價日前受華為砍單以及美伊衝突影響所致，從高點464元滑落至近期低點418元，不過華為的中低階智慧手機機種出貨仍暢旺，且高通供貨比重大幅降低，華為大幅提升聯發科訂單，利多消息帶動股價連續走揚三天。

4G聯發科智慧手機

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