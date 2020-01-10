台灣大2019年稅後純益124.8億元　EPS 4.51元

台灣大（3045）今（10）日公佈2019全年合併營收1,244.2億元，營業利益171.9億元，稅後淨利為124.8億元，每股盈餘為4.51元。

台灣大指出，本年度整體合併營收年成長5%，受惠於momo電子商務營收持續成長。電信業務方面，雲端服務、物聯網及資訊與通訊業務營收亦維持良好動能。

此外，藉由推動數位匯流案以增加產品差異化，並期許提升客戶貢獻度。獲利部分，公司致力於多角化經營有成，全年合計momo與有線電視營業利益年增12%；電信方面因成本費用的合理化，第四季電信營業利益表現持穩。整體而言，全年合併營業利益及稅後淨利皆達成財測目標。