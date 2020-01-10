遠傳去年12月EPS 0.21元 全年每股盈餘財測達成率103%

遠傳電信（4904）今（10）日公佈其2019年12月自結營利概況，去年12月遠傳合併總營收為71.20億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.19億元與6.83億元，12月份單月每股盈餘 (EPS)為0.21元，較去年同期成長148%，每股盈餘連續三個月正成長。

遠傳2019全年合併總營收為838.66億元，合併EBITDA與稅後淨利為291.52億元與87.35億元；自結之稅後每股盈餘為2.68元，全年EPS財測達成率為103%。

遠傳推動數位轉型效益持續發酵，在桃園市智能路燈、海巡署智慧型監視系統等政府、大型企業合作案挹注下，12月份新經濟營收成長力道持續揚升，較去年同期成長46%，其中資通訊業務營收年成長幅度高達77%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加456%、物聯網收入年成長率高達792%。

縱觀2019年，全年度新經濟營收年成長率高達21%，新經濟營收占比更從2018年的10%提升至13%，顯示遠傳以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術帶動數位轉型策略奏效，未來將持續協助企業夥伴創新升級。

邁入2020年，遠傳5G進程保持領先，成為2020台北市府跨年晚會電信獨家贊助商，完成全台第一個運用5G領先技術進行多現場、低遲延、零時差的娛樂展演，帶領消費者搶先感受5G時代的精采體驗；並於近日簽下第一個5G專網的重量級客戶。遠傳行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數不僅持續正成長，月租型客戶流失率也維持低檔。遠傳持續優化網路門市服務，推出「十天鑑賞期」、「全館購物免運費」、「攜碼更安心」等三大保證深獲消費者肯定；更首創不限電信服務商、原門號直接付款的行動代收服務，多元創新服務成功提升客戶體驗，為營運表現挹注成長動能。