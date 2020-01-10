緯創去年12月營收861.35億元 連五月成長
緯創今日公布2019年12月營收為861.35億元，月增2.3%，營收連續五個月成長，並是2019年單月營收最高峰，預期進入2020年第1季淡季，整體出貨量將雙位數下滑，
緯創今晚舉行尾牙，去年尾牙最高獎金為60萬元，今年尾牙獎金將超過去年，今年尾牙席開700桌，約7,000人，規模與去年差不多。，
緯創2019年12月營收861.35億元，月成長2.3%，年減0.4%。緯創2019年營收8,782.55億元，年減1.2%，主要是受到去年英特爾中央處理器(CPU)缺貨，以及美中貿易戰影響，導致2019全年營收小幅下滑。
從產品線來看，緯創2019年12月筆電出貨量160萬台、月減10萬台，伺服器22萬台、月增2萬台，桌上型電腦110萬台、月減10萬台，顯示器產品84萬台、月增3萬台，表現符合預期。
緯創2019年第4季營收2,502.11億元，季增15.7%、年減2.1%。緯創表示，2019第4季還是有英特爾 CPU缺貨問題。
展望2020年第1季，緯創指出，受到傳統性淡季影響，預期筆電、桌上型電腦、顯示器季出貨量相較上一季皆會雙位數下滑，其中筆電因去年第4季出貨量較高，故今年首季下滑幅度會較明顯，惟伺服器業務僅個位數衰退，顯示伺服器業務表現相對較佳。
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