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健鼎2019年營收 創歷史新高

2020-01-10 17:22經濟日報 記者 蕭君暉／台北即時報導

健鼎（3044）今日公布2019年12月合併營收44.34億元，去年第4季合併營收139.98億元，2019年全年合併營收為544.51億元，不論是單月營收，季營收，全年營收，均創歷年同期新高。

健鼎2019年12月合併營收44.34億元，與上月的47.68億元相較，月減7%，與去年同期的37.8億元相比，年成長17.3%。累計2019年第4季合併營收為139.98億元，年成長6.8%，季減7.35%。

累計2019年合併營收為544.51億元，和去年同期的521.06億元相比，年成長4.5%，並創歷史新高。

營收健鼎

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