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光寶科技去年12月營收144.92億元 月減3%

2020-01-10 15:14經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

光寶科技（2301）公布去年12月營收144.92億元，公司表示，由於年底假期效應以及期末庫存盤點等影響，月減3%、年減10%；受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計2019年全年合併營收為1,779.5億元。

光寶表示，光電部門去年12月營收占整體16%；其中， LED元件出貨提升帶動光電部門營收較去年同期持續成長。資訊產品部門營收佔比達70%。

其中，受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統及AI智慧居家設備電源產品，以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨穩定成長。

同時，儲存裝置部門12月占整體營收達10%，亦較11月持續增長。

營收光寶科光電

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