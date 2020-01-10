緯創2019年營收減1.2% 12月營收登全年高峰

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代工大廠緯創（3231）去年12月營收逆勢成長，較上個月成長2.3%，為2019全年單月營收高峰。惟去年營運受到CPU缺貨及中美貿易戰影響，導致全年營收相較2018年微幅下滑1.2%。

緯創今（10）日公佈2019年12月營收861.35億元，比上個月成長2.3%，營收連續五個月月成長，但較去年同期微減0.4%，為2019全年單月營收高峰。

從個別產品線來看，緯創2019年12月筆電出貨量160萬台、月減10萬台，伺服器22萬台、月增2萬台，桌上型電腦110萬台、月減10萬台，顯示器產品84萬台、月增3萬台，表現符合預期。

緯創2019年第四季營收2,502.11億元，季增15.7%、年減2.1%;累計緯創2019年營收8,782.55億元，年減1.2%。緯創表示，第四季雖然還是有intel CPU缺貨問題，但因公司產品線關係，沒有造成影響。

展望2020年第一季，緯創指出，受到傳統性淡季影響，預期筆電、桌上型電腦、顯示器季出貨量相較上一季皆會雙位數下滑，其中筆電因去年第四季出貨量較高，故今年首季下滑幅度會較明顯，惟伺服器業務僅個位數衰退。

緯創今（10）日將舉行尾牙，董事長林憲銘照例將釋出對今年整體產業看法，及公司營運方向，尤其在中美貿易戰第一階段有望達成後，後續2020年營運是否會轉趨樂觀，以及中國以外產能轉移進度，為法人圈觀察重點。