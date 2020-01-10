受惠換機潮與柬國信託市場成形 樺晟今年拚持續成長

樺晟（3202）去年12月營收為2.72億元，年增26.07%；2019全年營收年增11.04%。樺晟董事長魏孝秦表示，由於去年在工程材料與電腦線材上均有不錯的出貨表現，因此營收相較前年增加。2020年受惠於電競筆電換機潮，希冀帶動線材產品出貨，推升營收成長。

資策會產業情報研究所（MIC）表示，由於處理器龍頭英特爾（intel）在去年推出並開始量產10奈米CPU，美國超微半導體（AMD）更是搶在去年中就宣布生產7奈米CPU，今年也預計推出更高階的GPU；這兩大關鍵因素，將引爆今年電競筆電的換機潮。

對於這波換機潮，微星、華碩、宏碁皆持樂觀態度，均表示今年可望有雙位數的出貨成長空間；而這也有助於樺晟在線材出貨上的成長。

此外，微軟也宣布，Microsoft的作業系統Win 7將於1月14日正式停止所有支援，雖然說作業系統還是可以使用，但無法接受微軟所提供的軟體更新與防火牆安全保障。

因此，從去年下半年起的的個人電腦（PC）換機潮，可望延續到今年上半年。

另外，柬埔寨近幾年政治趨於穩定，經濟逐漸崛起，帶動房地產發展，以貢布省為例，土地價格已達每平方米500~1,000美元，是十年前的數十倍，而這也帶動許多企業也前進投資。

由於柬國原本規定，外國人在柬埔寨憑藉護照僅可購買不帶土地、二層以上的公寓，享有永久產權，並可自主進行房屋租賃及買賣；因此若有購買需求的企業，都得向當地人借名才可購買，時常衍伸許多買賣糾紛。

去年柬國通過信託法母法，非柬國人可透過信託方式進行房地產交易，而樺晟所投資的Stronghold Trustee（以下簡稱SH）信託公司就是柬國首家取得正式信託執照的公司。

未來除了不動產信託外，公司也會進一步耕耘價金信託、以及權利信託的領域，加快搶攻柬國的信託市場。

法人表示，以今年整體市場來看，不論是電競筆電或是桌上PC的電腦換機潮都有機會帶動產品出貨，加上樺晟在其他新事業體部分，例如柬埔寨信託業務也逐漸萌芽，展開新局，對該公司今年營運偏向樂觀。