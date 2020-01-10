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大立光出招 要突破「業績天花板」

2020-01-10 00:08經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

大立光產能早在去年下半年就衝上滿載，新廠必須等到2023年才能加入營運，不少法人憂心大立光未來三年內恐面臨業績「天花板」。大立光執行長林恩平昨（9）日透露，將透過兩個方式因應產能不足問題，首先是在現有廠房內持續想辦法擠出新產能，同時也會積極尋找合適的廠房租賃。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，昨日線上法說會，大部分法人均聚焦在未來產能規劃及策略等問題，顯示法人圈一致認為如何解決產能吃緊問題，攸關大立光今年全年業績表現。

林恩平坦言，新廠必須等到2023年才能投產，在2020至2023年期間，若想要有新產能加入，就要考量各種解決方案，目前比較可行的是持續在既有產能內擠出新產能，意即把生產線排程優先給予高階機種手機用的鏡頭產品，或持續積極尋找可租借的廠房。

林恩平指出，目前廠房租賃不易，主因公司工程師多住在中彰投一帶，而台灣中部廠房要符合公司要求的樓板面積，實在少之又少，而太小的廠又不符合經濟效益，因此廠房非常難租，未來只能持續尋找以及獵地。

據悉，大立光自2014年開始積極獵地蓋廠，總計五年來共花費76.42億元購地設廠，隨著營運規模擴大，大立光資本支出也逐年攀高，去年前三季含購地成本資本支出達70億元，已超越2018年全年的64億元，加上去年第4季15億元支出，去年全年資本支出高達85億元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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