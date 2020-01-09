精誠去年12月營收月增72.8% 全年營收創新高

精誠（6214）今天公布，去年12月營收28億元，月增72.8%、年增13.25%，寫下新高記錄，全年合併營收220.6億元，年增13%，同步創下歷史新高。

精誠表示，營收持續衝高主要動能來自金融業不斷成長的數位轉型需求，包括因應行動支付趨勢所帶動的消費金融末端設備（EDC／POS）等大型專案、行動開戶解決方案等：此外，政府數位轉型投資在機房共構、異地備援、光纖骨幹暨網路設備以及前瞻基礎建設計劃等大型專案陸續驗收認列，還有科技業、零售流通業客戶在數位轉型的投資成長，也為108年營收帶來貢獻。

去年12月與第4季營收創下歷史新高，第4季單季營收首度突破60億，主要成長貢獻包含有純網銀客戶的資金系統案與海外跨境行動銀行專案等，還有政府部門的雲端服務專案與IT設備汰換擴增案。

精誠指出，精誠已從垂直整合、橫向整合到生態整合，經營跨界生態圈，從SI升級成Xi，並擅用5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲應用服務，提供各行各業落實數位轉型的行業應用情境。展望2020年，善用軟體力與數據力的精誠，將持續協助企業建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，幫助企業整合數據與變現，創造第二條成長曲線。