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仁寶2019年營收9,804.39 億元 年增1.3%

2020-01-09 18:37經濟日報 記者蕭君暉／台北即時報導

仁寶今天公布2019年12月合併營收達821.35億元，月減5%、年減4.2%；2019第4季營收2675.16億元，季增7.04%、年減4.56%；2019全年營收則達9804.39億元，年增1.3%，創歷史新高。

仁寶2019年12月筆電出貨量達360萬台，月增2.8%，2019第4季整體出量達1060萬台，季減7.83%、與去年持平，累計2019全年出量達4390萬台，年減0.2%，不過，穿戴裝置、平板等非筆電產品出貨動能仍強，2019第 4 季營運優於預期。

營收仁寶

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