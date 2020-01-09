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搶奪「黑盒子」的秘密？烏克蘭波音737「伊朗空難之謎」

仁寶去年12月營收821.35億元 月減5%

2020-01-09 14:14經濟日報 記者吳凱中／即時報導

仁寶（2324）今（9）日公佈2019年12月營收報告，受到拉貨旺季已過影響，12月合併營收為821.35億元，較上月減少5.0%，較去年同期減少4.2%。

累計仁寶2019年合併營收為9, 804.4 億元，累計年成長 1.3%。

營收仁寶

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