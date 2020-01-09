LGD關廠聯詠同受惠 歐系外資調高目標價到265元

南韓面板廠LGD關廠，停產韓國境內LCD面板，有助面板價格漲勢，及中國、台灣面板廠提高市占；歐系外資看好聯詠（3034）也可望受惠，可望取得台灣面板廠更多的訂單，將投資評等由中立調高到優於大盤表現，目標價由240元調高到265元。

歐系外資最新報告表示，LGD計畫關閉韓國境內LCD面板廠，中國及台灣面板廠的市占可望提高，台灣面板驅動IC供應鏈也將受惠，預估聯詠2019年至2021年大尺寸面板驅動IC營收年複合成長率將達6%；另外，預估聯詠2020~2021年系統單晶片營收成長3~6%。

歐系外資指出，預估聯詠OLED（有機發光二極體）面板驅動IC今年出貨8,000萬顆，可望帶動今年中小尺寸面板驅動IC營收成長33%；另外，聯詠開始出貨120Hz觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI），包括平均售價及毛利率都較常規TDDI高，且預估可在今年上半年放量。

歐系外資調高聯詠2020年與2021年每股盈餘預估，幅度5%、8%，投資評等則從中立調高至優於大盤，目標價由240元調高到265元。聯詠今（9）日以225元開高，一度拉升至229元，盤中漲幅2.72%。