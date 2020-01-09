感測元件、TWS需求加持 原相股價登高、挑戰前波高點

受惠於全球影像感測元件缺貨及真無線藍牙耳機（TWS）需求強勁，原相今（9）日股價勁揚，盤中一度來到164元，漲幅9.33%，挑戰前波新高。

法人指出，原相中國客戶TWS拉貨強勁，加上任天堂遊戲機於中國市場滲透率持續攀升，可望帶動原相2020年營收持續創高。

原相12月受惠於TWS客戶拉貨力道強勁，單月營收6.77億元，月增8.5%、年增90.73%，改寫歷史新高，使得第4季業績逆勢走揚，單季營收19.38億元，較去年同期大增55.26%。

2019年營收達60.75億元，年增10.19%，雙雙創下歷史新高。

2020年原相以藍芽音訊產品的成長力道為最大，以集邦科技旗下拓墣研究對全球TWS出貨量估計，2020 年成長率達 41%，出貨量可達 1.1 億個，原相仍有相當大成長空間，主要出貨給中國客戶白牌及品牌客戶，法人預估成長力道將仍可維持雙位數的年成長。

法人表示，原相滑鼠雖受整體電腦產業成長接近停滯影響，但受惠高階滑鼠出貨維持成長下，估計2020年將能維持小幅的成長，遊戲產品雖受任天堂Switch Lite推出及主機推出亦近三年影響主機銷量，但中國市場的銷售開放將可抵銷此負面影響，預估今年營收可望挑戰高個位數成長。