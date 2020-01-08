親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

又摔一架波音！烏克蘭客機伊朗墜毀 機上176人全罹難

群創攜手奇景子公司Emza 推出智能視覺方案

2020-01-08 15:25經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創光電（ 3481 ）與奇景光電（納斯達克代號：HIMX）全資子公司Emza Visual Sense Ltd.（ Emza），今（7）日共同宣布，合作推出具備即時人物感測功能的桌上型電腦顯示器智能視覺解決方案。

群創光電是世界領先的TFT-LCD面板廠；奇景光電收購的全資子公司Emza ，是可在多種應用中，提供人工智慧（AI）視覺感測解決方案的業界先驅，公司位於以色列。

在奇景與EMZA的 WiseEye顯示器智能視覺解決方案中，Emza擁有獨特AI人工智慧機器學習計算機視覺演算法，結合奇景專有處理器及CMOS影像感測器，且均採用超低功耗設計。此次群創光電將奇景與EMZA的 WiseEye智能視覺解決方案，整合至顯示器中，透過人工智慧（AI）使用者情境感測，提供更好的用戶體驗。

群創高階顯示器能夠以電子化調整螢幕視野，以防止第三方偷窺。透過用戶情境感測，顯示器可以偵測到用戶背後有其他人出現，會立即進入隱私模式。

顯示器在偵測到用戶在螢幕前出現時會自動開機，提供更豐富的用戶體驗。

僅當用戶在場時，顯示器才能在正常模式下運行。 如果用戶走開，顯示器將自動關閉，進入低功耗模式。

群創光電總經理楊柱祥表示，人物感測視覺技術對顯示器行業帶來革命性轉變，我們相信奇景和Emza 智能視覺感測解決方案，在AI進行人物感測、窄邊框尺寸設計及量產的價格，都是業界最好的選擇。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，奇景和Emza共同研發的WiseEye智能視覺解決方案，2019年已在筆記型電腦驗證成功。此次與群創光電合作用於桌上型電腦的顯示器，更證明奇景和Emza的WiseEye智能視覺解決方案，在市場廣泛的適用性。群創光電是全球TFT-LCD顯示器領先者之一，Emza期待將來與群創光電的合作夥伴關係，能進一步擴展到電視等其他應用。

群創光電總經理楊柱祥（左）與 以色列Emza執行長 Yoram共同宣布，合作推出...
群創光電總經理楊柱祥（左）與 以色列Emza執行長 Yoram共同宣布，合作推出具備即時人物感測功能的桌上型電腦顯示器智能視覺解決方案。 圖／群創提供
分享

顯示器光電群創

延伸閱讀

群創與美國Tanvas合作 發表新一代觸覺反...

微星強攻IPS電競螢幕 CES發表三款新品

聯電簡山傑接受日經專訪：有機會將繼續併購擴張

群創、Tanvas策略合作 發表新一代觸覺反...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

微星異業結盟 瞄準軟體服務

2020-01-07 23:32

浩鑫轉型 今年盈面大

2020-01-07 23:31

CES展 微星推5G電競PC

2020-01-07 23:30

上月業績／玉晶光-4.9% 全年創高

2020-01-07 23:29

上月業績／譜瑞-11% 聯詠-1.4%

2020-01-07 23:29

上月業績／華通-17% 臻鼎-21%

2020-01-07 23:29

神基去年營收 寫13年高點

2020-01-07 23:29

旺宏淡季效應 營收下滑18%

2020-01-07 23:27

陸5G手機開賣 台系鏈添動能

2020-01-07 23:27

中磊上月業績攀高 本季不淡

2020-01-07 23:26

正崴今年EPS 上看5元

2020-01-07 23:26

華新科、禾伸堂 營運衰退

2020-01-07 23:26

華新科去年第4季營收2年來低點 續攻5G應用

2020-01-07 16:13

臻鼎去年營收突破1202億元 創新高

2020-01-07 15:47

立積 今年營收戰新高

2020-01-07 14:40

國巨哀嚎 跌停價鎖死

2020-01-07 14:39

法人預測 大立光營收先蹲後跳

2020-01-07 14:39

鈺太2019年營收創高 今年數位麥克風挑戰倍數成長

2020-01-07 12:01

立積2019年營收創高 今年可望再攀高峰

2020-01-07 12:00

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

玉山金2019獲利出籠！全年賺破200億元 寫歷年新高

2020-01-07 17:53

台股亮起三個警示燈…

2020-01-08 00:49

元大台灣50將於1月31日除息2.9元 殖利率衝3％

2020-01-07 17:42

昂寶將公布重大訊息 1月8日暫停交易

2020-01-07 19:02

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

汽車零件、車電 題材熱炒

2020-01-07 23:24

營收三增股 盤面亮點

2020-01-07 23:24

台灣50 上半年配息2.9元

2020-01-07 23:24

昂寶8日暫停交易 市場傳與併購案有關

2020-01-07 20:41

華新科、禾伸堂 營運衰退

2020-01-07 23:26

看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃

2020-01-07 17:07

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

正崴今年EPS 上看5元

2020-01-07 23:26

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

旺宏淡季效應 營收下滑18%

2020-01-07 23:27

欣興、訊連 瞄準偏價外

2020-01-07 23:37

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

台積認購 人氣最旺

2020-01-07 23:35

營收三增族群 零壹、神盾、總太吸睛

2020-01-07 17:38

外資賣超98.2億 面板雙虎買最多、旺宏居賣超首位

2020-01-07 18:43

智擎營收年增8% 癌藥銷售報捷

2020-01-07 23:34

華通去年營收破561億元 創歷史新高

2020-01-07 17:27

百和 去年營收 創新高

2020-01-07 23:34

欣同提聲請定暫時狀態假處分 大同：不合理 委律師答辯

2020-01-08 09:34

長榮鋼滿手單 出貨喊衝

2020-01-07 23:34

國巨規劃陸續匯回100億元 擴大在台灣投資

2020-01-08 15:23

華碩高階NB 上半年問世

2020-01-07 23:32

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

中石化發GDR 籌資38億

2020-01-07 23:33

受惠遊戲熱銷 鈊象上月業績攻頂

2020-01-07 23:28

浩鑫轉型 今年盈面大

2020-01-07 23:31

美盛：美股漲幅今年回歸正常水準

2020-01-07 19:19

晶電12月營收月增4.89% 今年第3季有望轉盈

2020-01-07 21:00

中磊上月業績攀高 本季不淡

2020-01-07 23:26

台船風機基樁產線 將啟用

2020-01-07 23:33

聯詠、美利達、大田 內外資挺

2020-01-07 23:24

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

玉晶光去年12月營收月減4.9％ 首季淡季不淡

2020-01-07 20:13

鎧俠傳火警 美光先飆漲、威剛、群聯、南亞科齊漲

2020-01-08 11:18

美盛：Fed今年不升息 留意醫療及金融族群補漲行情

2020-01-07 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top