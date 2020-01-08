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致茂去年12月營收月增26% 創歷年同期新高

2020-01-08 14:20經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

致茂電子(2360)8日發佈2019年12月營收。該公司去年12月合併營收16.6億元，月成長26%，較2018年同期增加32%，創下歷年同期新高。

致茂電子統計，去年第4季合併營收達44.8億元，季成長31%，年成長14%，其中母公司第4季營收則創單季新高紀錄，達25.7億新元，季成長31%，年成長52%。

致茂統計，2019年全年合併營收為139億元，較2018年減少18%。但母公司全年營收則創新高紀錄達81億元，年成長7%。

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