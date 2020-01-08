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鎧俠傳火警 美光先飆漲、威剛、群聯、南亞科齊漲

2020-01-08 11:18經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

鎧俠（Kioxia）（原名東芝半導體）傳出火警，市場預期將讓NAND Flash價格漲勢更明確，美國記憶體廠美光（Micron）周二股價飆漲，台廠記憶體股今（8）日也是逆勢上漲攻勢，威剛（3260）、群聯、南亞科領漲，華邦電、旺宏也是上揚。

鎧俠日本四日市晶圓6廠傳出火警意外，雖已撲滅但目前仍停機檢查中，市場認為，目前仍在等待鎧俠進一步說明後續情況，但因失火地點位於無塵室，恐對短期的生產造成影響，NAND Flash（儲存型快閃記憶體）價格漲勢將更加明確。

美光周二收在58.27美元，上漲4.705美元，漲幅8.78%，主因分析師看好5G智慧手機、伺服器的需求增加，記憶體需求可望在今年3月或4月增溫，推升美光的漲勢；美光飆漲，同時也帶動台廠記憶體股的漲勢。

漲價題材激勵今日威剛開高走高，早盤以70.8元開出，一度拉升至72.4元，盤中漲幅4.63%；群聯以341元開高，一度拉升至348.5元，盤中漲幅2.71%；南亞科也是強漲攻勢，早盤以82.5元開高，一度拉升至84.6元，盤中漲幅2.58%。

記憶體現貨價格止跌回升，記憶體模組大廠威剛去年12月營收24.81億元，年增19.03%，創去年單月營收次高；累計去年第4季營收71.1億元，季增9.51%；威剛表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局下，今年第1季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩，同時看好記憶體產業景氣將自今年開始正式進入上升波段。

記憶體模組威剛

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