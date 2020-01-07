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東捷資訊跨足智慧工廠 推動營收成長

2020-01-07 18:05經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）12月營收1.14億元，年增14.9％，累計2019年營收為12.27億元，較2018年成長0.2％。東捷資訊表示，看好企業轉換國際級ERP系統及既有客戶逐步導入智慧工廠趨勢，預計下半年佈局效益陸續發酵，今年營運動能可望優於去年。

東捷資訊日前協助中國砂輪（1560）全台二家公司與五家工廠，將該公司原本只能簡單處理基本帳務的舊ERP系統，全面導入SAP ERP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關），藉以做到流程標準化及作業系統化，未來並將同時發揮系統深度整合的功力，將中國砂輪的新SAP ERP無縫接軌其智能製造執行（MES）與業務流程管理（BPM）系統，進一步達到資訊的透明化與即時性，為中國砂輪再造企業智慧化的新里程碑。

東捷資訊董事長高尚偉表示，對於製造業來說，如果配備ERP是企業智慧化的第一步，緊接著就是邁向智慧工廠、智能製造。東捷資訊近百家的ERP中大型企業客戶中，約有二至三成有導入智慧工廠需求，在中國砂輪這個個案成功後，未來也將持續拓展相關業務，並使其成為接下來重要的成長動能。

根據Reuters預估智慧工廠至2024 年，產值將以10% CAGR 成長。法人分析，東捷資訊一方面ERP營收作為打底，另一方面結合「SAP整合規劃」、「實力雄厚的顧問團隊」及「全球累積的企業服務經驗」等三大關鍵競爭優勢；加上去年下半年與全球IoT智能系統領導廠商研華攜手，打造端到端智慧工廠方案，積極擴大市場版圖，未來市場佈局效益將逐漸顯現。

營收作業系統

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