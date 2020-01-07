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臻鼎去年營收突破1202億元 創新高

2020-01-07 15:47經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公告去年累計營收1202億2381.8萬元，年成長1.5%，創下新高，其中去年12月營收約為112.79億元，月減21.2%，但年成長19.4%。

臻鼎去年第4季累計營收約為421.29億元，較去年第3季356.01億元成長，是單季歷史次高，年成長約7.6%。

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公告去年營收1202億2381.8萬元。...
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公告去年營收1202億2381.8萬元。記者尹慧中攝影
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營收臻鼎

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