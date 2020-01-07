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鈺太2019年營收創高 今年數位麥克風挑戰倍數成長

2020-01-07 12:01經濟日報 記者張家瑋／即時報導

MEMS麥克風晶片鈺太（6679）公布12月營收1.29億元，月增0.17%、年增50.68%，2019年營收達13.95億元，年增26.41%，改寫歷史新猷。法人預估2020持續受惠於TWS需求，非蘋陣營導入主動式降噪功能，中系及日系客戶拉貨動能強勁，加上美系筆電客戶高階機種MEMS麥克風規格升級，預期數位麥克風挑戰倍數成長。

鈺太第四季營收3.85億元，季減2%、年增33.21%，營運淡季不淡，為單季次高水準，去年下半年主要受惠於TWS需求，由於蘋果新一代AirPods導入主動式降噪功能，掀起非蘋陣營跟進風潮，由一耳1顆提升至3顆，MEMS麥克風需求大幅增加，鈺太已成功打入中系及日系客戶供應鏈，去年TWS出貨呈現高雙位數成長，法人預料今年在主動式降噪需求帶動下，出貨量仍維持高雙位數成長榮景。

由於收音雜訊干擾抗噪要求越來越高，美系客戶率先於高階機種筆電導入數位麥克風（D-MIC），預期其他筆電大廠也可望跟進，鈺太今年高毛利數位麥克風出貨量大幅成長，該美系客戶接單比重突破10%，數位麥克風呈現倍數成長。

另外，MEMS麥克風晶片應用面多元化，高階智慧電視導入聲控功能，帶動數位麥克風需求增加，鈺太去年切入LCD TV供應鏈，中國品牌一台智慧電視採用2顆，高階用4顆，預料今年將有更多智慧電視導入聲控功能，帶動鈺太數位麥克風需求大幅成長。

筆電降噪電視

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