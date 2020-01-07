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立積2019年營收創高 今年可望再攀高峰

2020-01-07 12:00經濟日報 記者張家瑋／即時報導

射頻IC廠立積 (4968)公布12月營收2.62億元，月減3.07%、年增 45.54%，2019全年合併營收27.49億元，年增3.75%，創下歷史新高紀錄。法人指出，受惠於歐美電信商客戶市占率提升，手機及網通大量採用及中國官方主導，2020年FEM及FM晶片出貨大幅攀升，全年營收可望再攀新高。

立積去年第四季因新購入測試機台上線排程延後，及客戶端年終盤點拉貨動能減弱，12月營收較上月小幅衰退，不過第四季營收8.34億元，季增1.09%，年增37.49%，仍優於市場預期，而今年第一季營運動能可望轉強，除了受惠於WiFi-6 FEM（射頻前端模組）滲透率攀升，前一代WiFi-5 2.4GHz FEM在歐美電信商市占率持續提升。

手機採用WiFi FEM滲透率逐漸攀升，預計立積在第一季小量出貨，第二季開始放量，主要以中國手機客戶為主，尤其在中國去美化政策主導下，立積將優先大啖華為訂單。

法人指出，WiFi-6 FEM明年進入出貨高峰期，因華為客戶採用一支手機需搭載2顆WiFi-6 FEM，中國去美化政策，與晶片效能、價格優勢勝出外商之下，同樣出現替代效應，法人預估2020年立積WiFi FEM 合計出貨量有機會突破1億顆。

另外，中國工信部鼓勵手機廠商自願安裝調頻信號接收模組，華為、OPPO、小米、VIVO等中國一線大廠計畫在今年新款手機導入FM接收模組，將帶動立積FM晶片需求成長。

4G手機廠立積

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