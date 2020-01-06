威剛12月營收24.81億 看好今年記憶體景氣進入上升波段

記憶體現貨價格止跌回升，記憶體模組大廠威剛(3260)去年12月營收24.81億元，年增19.03%，創去年單月營收次高；累計去年第4季營收71.1億元，季增9.51%；威剛表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局下，今年第1季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩，同時看好記憶體產業景氣將自今年開始正式進入上升波段。

受惠NAND Flash價漲量增，威剛12月NAND Flash相關產品都維持出貨高檔，固態硬碟(SSD)產品營收8.54億元，年增逾1倍，為2019年單月產品營收次高， SSD占整體營收比重持續逾3成以上。

累計威剛去年第4季DRAM產品營收比重為37.08%；非DRAM產品營收比重62.92%；去年全年營收255.82億元，DRAM產品比重44.23%，非DRAM產品比重55.77%。

威剛持續看好全球電競市場成長潛力，旗下電競品牌XPG將在今年美國消費性電子展(CES)中攜手英特爾，推出品牌首款電競筆電、無藍光電競顯示器及迷你電競系統。威剛強調，XPG繼高效能記憶體模組、SSD及改裝配件周邊後，這次攜手英特爾推出完整系列系統新品，致力成為業界最全面性的電競品牌，不僅可滿足電競玩家全方位需求，也將持續藉由電競高毛利率產品線提升公司營運表現。

展望今年，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣將自今年開始正式進入上升波段。