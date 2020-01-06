健和興2019年12月營收 3.28億元 同期高點

健和興公布2019年12月份營收3.28億元，創同期單月新高，分別較去年同月及上月成長2.21%及12.84%。2019年第4季營收達9.34億原，較去年同季及上季分別成長1.83%及5.83%；累計2019全年營收為35.02億元，與2018年營收相當。