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宏達電去年12月營收6.1億元 全年營收守住百億元

2020-01-06 16:11經濟日報 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今天公布，去年12月營收6.1億元，月增10.7%、年減55%，累計去年營收100.1億元，較前年腰斬，年減57.8%。

上月新北市長侯友宜、本屆正副總統候選人韓國瑜與張善政前後赴宏達電參訪，體驗宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ所研發席科特手術導航軟體，及Vive Arts與羅浮宮攜手製作的《蒙娜麗莎：越界視野》。侯友宜對採用虛擬實境科技加強市政推動，如防災訓練與緊急應變措施表達高度興趣。韓國瑜與張善政也表是看好5G將加速實現VR與AR的應用，縮短偏鄉與城市的教育及醫療差距，並強調政府將完善青年創業環境及政府施政導入科技元素刻不容緩。

韓國瑜宏達電營收

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