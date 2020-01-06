宏達電去年合併營收100.1億元 年減57.8%

宏達電（2498）今(6)日公布去年12月合併營收6.1億元，月增10.62%，年減55.01%；累計去年合併營收100.1億元，年減57.82%。

宏達電去年持續拓大在虛擬實境(VR)領域的布局，逐步實現VIVE Reality的願景，虛擬實境藝術已累積豐碩成果，去年底邀請包括法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級博物館與文化機構來台，共同參與「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」。

宏達電說，教育也是VIVE Reality願景重要的一環，去年12月19日HTC與臺北市108課綱重點示範學校仁愛國中，正式簽署合作備忘錄，將持續協助學校導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中。

未來宏達電與仁愛國中將結合臺北市政府教育平台持續發展各式科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化，提升每一階段學習成果。

宏達電表示，仁愛國中與HTC合作的示範VR智慧教室及創新教學模式啟動至今，已有美國、加拿大及澳洲等20多個國家的教育單位前來觀摩，並有多達上千位教師及學生體驗學習。

另外，在VIVELAND VR虛擬實境樂園部分，去年11月首波推出亞洲區獨家代理 ARVI 開發製作的大型 VR 密室逃脫遊戲《拆解核危機》， 去年12 月 6 日則在台北三創生活園區的 VIVELAND 樂園及高雄大魯閣草衙道 KOSMOSPOT X VIVELAND 推出最多可 6 人連線遊玩的《消失的聖誕禮物》。

宏達電表示， VR 密室逃脫遊戲不需傳統密室逃脫必備的大場地及大型裝置設施的投資，在虛擬實境中建構出各種不同栩栩如生場景，廣受消費者歡迎。VIVELAND目前所推出的VR密室逃脫遊戲總計全台每月遊玩次數上看 1,000 次；之後會定期再陸續推出新款遊戲，滿足 VR 密室玩家的需求。