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台光電去年營收逾248.65億元 年成長8.6%

2020-01-06 16:07經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

CCL廠商台光電（2383）今（6）日公布去年12月營收約22.35億，約與去年11月22.36億元相當，年成長37.47%，挹注去年營收逾248.65億元，年成長8.6%。

台光電2019年前三季營收約181億元，換算2019年第4季營收約為67.65億元，較2019年第3季69.8億元略為下滑，仍優於2018年第4季的54億元，年成長約25%並為歷年同期新高。

營收台光電

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