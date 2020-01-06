漲價+轉單題材 旺宏、華邦電逆勢上漲

研調機構預期受惠於淡季不淡及供給收斂下，今年第1季NAND Flash價格持續上漲，第2季漲勢可望延續，另外，中國大陸武漢傳出「不明原因肺炎」，市場擔心恐影響編碼型（NOR Flash）、儲存型（NAND Flash）快閃記憶體和面板的產能，加速產品漲價速度，台廠也可望有轉單效應，相關個股今(6)日走強，旺宏(2337)、華邦電逆勢上漲，不過，面板股友達、群創則是開高走低盤中翻黑。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查示，今年第1季NAND Flash各類產品合約價都可望持續上漲，主要是因淡季不淡、供給增加及庫存下降等因素造成，展望第2季，在下半年智慧型手機及遊戲主機等新品備貨，及旺季效應下，預期漲價可望持續。

另外，武漢是NOR Flash、NAND Flash和面板的生產重鎮，包括記憶體大廠武漢長江儲存、武漢新芯、兆易創新，面板的京東方、華星光電、天馬都有生產基地落腳在武漢，市場擔心如果「不明原因肺炎」疫情擴大，恐影響相關的產能。

市場表示，若產出受阻，產品報價漲勢可能加速之外，台廠包括記憶體的旺宏、華邦電、面板的友達、群創、彩晶等可望出現轉單的挹注；今日股表現不一，旺宏、華邦電的漲勢亮眼。