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牧德月營收增4.9% 下月5日法說

2020-01-03 05:18經濟日報 記者尹慧中／台北報導

AOI廠商牧德科技（3563）昨（2）日公告去年12月營收達1.41億元，月增4.9%，年減46.7%，累計去年全年營收達25.41億元，年減18.3%。

由於市場預期營運將走出谷底，牧德昨天股價收漲停價396.5元，上漲36元，成交量4,030張，投信買超456張。

展望未來，牧德指出，去年第4季因景氣急凍，影響整體營收表現，2020年景氣逐漸回溫，5G相關產業成為本業新的動能，牧德同時也將積極開拓國際市場。

另一方面，牧德看好，新創事業Smart camera布局將帶動營收成長。牧德預計2月5日召開法說會。

牧德科技營收

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