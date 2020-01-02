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瑞昱無線藍牙晶片放量 Q1營運淡季不淡

2020-01-02 11:45經濟日報 記者張家瑋／即時報導

2020年真藍牙無線耳機熱度不減，瑞昱（2379）受惠於主動式降噪成新一代TWS主功能，晶片規格升級，新一代藍牙晶片開始出貨，法人預期第1季營運淡季不淡，並上修全年無線藍牙晶片出貨量至1.2億顆，預期2020年營收維持雙位數年增。

瑞昱第1季為傳統淡季，工作天數減少，但首季各產品線拉貨需求不弱，法人預估首季營運淡季不淡，法人預估第一季營收仍有雙位數年成長。

其中去年下半年推出新一代無線藍牙單晶片，導入自動主從切換、降噪等功能，在功耗、訊號延遲、訊號穩定等方面也進行優化，在去年下半年陸續獲得客戶端詢問接洽並於第四季開始客戶端設計導入，預期今年上半年可望開始放量。

另外，藍芽5.0晶片也導入TV、機上盒及OTT等遙控器採用，法人預估客戶端因應主動式降噪新功能開發新品，約佔瑞昱出貨比重14%，營收比重由6%提升至9%。由於新品毛利率高於平均水準，可優化整體獲利結構。

法人指出，瑞昱今年除了TWS之外，通訊類產品成長動能強勁，主要物聯網平台如百度、阿里巴巴、小米將積極推廣智能家電，2020年物聯網將進入快速成長期，預期佔營收比重將提升至5~10%。

而Wi-Fi-6瑞昱也已準備就緒，目前瑞昱已針對Wi-Fi-6開出新晶片規劃，在今年上半年將有筆電客戶先行導入設計，預計在下半年開始小量出貨，隨著5G帶動聯網環境升級，瑞昱將複製過去Wi-Fi-5成功商業模式，Wi-Fi-6將帶動網通晶片平均單價於未來二年逐年提升。

瑞昱藍牙營收

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